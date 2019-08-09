暴風圈何時離開北台灣？ 彭啟明點出這2個時段

2019-08-09 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天是利奇馬颱風影響最明顯的時候，風雨將會逐步增大，預計會為西半部及東北部帶來豪雨以上等級的雨量。天氣風險公司總經理彭啟明說，颱風外圍的螺旋雨帶持續移入，全台會有明顯持續間歇性的降雨，暴風圈預計在今晚或接近深夜離開北台灣。

彭啟明 今天上午在臉書上表示，今天凌晨颱風暴風半徑碰觸東北角陸地後，颱風的環流雨勢就不斷移入北台灣，偶有較大的降雨，但整體不算是很劇烈，持續性有雨；風勢方面，比預期略小一些，預期今天白天時間還會向上提升一些，北部有停止上班上課朋友，建議您仍要減少外出，絕對不要因為感覺部分區域風速小雨勢不大就掉以輕心，仍有部分區域有零星或短時間的強降雨。

彭啟明預估，今天上午利奇馬整體仍往北北西方向走，預期中心路徑在白天在台灣東北方到北方約220至240公里附近，往浙江交界方向接近，颱風外圍的螺旋雨帶會持續地移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，但預期總雨量會較過去的預測會有向下調整，風勢也會下修。

中南部方面，彭啟明指出，山區要留意颱風引發西南風環流，今天下半天開始會有明顯的山區降雨，而且會持續到週日（11日），不像北部是颱風雲帶移入，但會持續的降雨，仍有可能會接近500至700毫米的累積量。

至於暴風圈何時離開北台灣，彭啟明說，仍要等到今天晚上或接近深夜時間，週六（10日）就開始逐漸緩和，週日逐漸回到典型夏季天氣。由於颱風的環流仍維持強烈颱風，未受到台灣地形破壞，將有可能重創浙江省。

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