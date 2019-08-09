朴子兒童夏令營 蔡龍進指導孩子彩繪

2019-08-09 07:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市公所為讓學生瞭解傳統藝術，8月7日至9日舉辦「歡樂樸城—兒童夏令營」， 請到知名彩繪大師蔡龍進為學生指導彩繪藝術，蔡龍進仔細指導學生畫出白鶴線條，用孩子熟悉的水彩筆上色，讓優雅的白鶴呈現在紙上，許多孩子都說「原來我也可以畫得這麼好！」

兒童夏令營在朴子刺繡文化館舉辦，規劃刺繡基本教學、皮影戲體驗及燈籠彩繪等，20個名額一開始報名就「秒殺」，7日由刺繡文化學會指導進行刺繡教學，鹿草民俗學堂讓學生體驗皮影戲，昨天和今天由蔡龍進指導彩繪，刺繡文化學會昨天也指導孩子為爸爸做出專屬的刺繡父親節卡片。

72歲的蔡龍進，13歲時師承國寶級彩繪大師潘麗水，從事廟宇彩繪藝術已近60年，目前居住在新北市，平日仍在台灣各地進行廟宇彩繪工作，近年來嘉義縣東石鄉慶福宮、朴子市巡天宮等廟宇整修，都是由他負責，也曾參與東石先天宮王船彩繪；他在慶福宮重修師父潘麗水的作品，在巡天宮更認出舊廟門神是師祖潘春源（潘麗水之父）所繪，與嘉義淵源極為深厚。

朴子市長吳品叡從小學習書法，寫了一手好字，還曾與蔡龍進合力創作書畫，她很感謝市民踴躍參與夏令營，也感謝參與的老師們，藉由此活動讓朴子市的學童們對傳統文化藝術有更深入的了解，體驗台灣傳統民俗文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法