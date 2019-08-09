08/09 各報重點新聞一覽

2019-08-09 06:03

自由時報

昨晨6.0強震 全台被搖醒 強颱利奇馬今襲北台

昨天宜蘭規模六強震撼全台，強颱利奇馬今襲北台灣！利奇馬昨增強為強烈颱風，且持續增強、增胖，暴風圈自深夜至今日凌晨逐漸碰觸到北台灣陸地，陸上警戒區擴及台中以北、宜花、馬祖，今白天是颱風影響台灣最顯著時間，北台灣將有明顯風雨，尤其北部山區累積降雨上看九百毫米。

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「自由」報導11歲小農夫 12年後奪關山米王

十二年前，本報頭版報導台東縣關山鎮十一歲的彭蘇志浩會開農機，還立志當農夫。三年前，他從國立大學休學，回鄉種田，在廿三歲之齡奪下今年關山米王頭銜，將角逐全國米王。

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郭幕僚諷韓參選…「福委會主委想當CEO」

國民黨總統初選出線的高雄市長韓國瑜，頻頻對外表示無法聯繫上鴻海創辦人郭台銘，郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨說，郭過去對國民黨及韓國瑜是真心以待，卻換來好多閉門羹；她還意有所指地形容，韓國瑜代表國民黨參選情況是「福委會主委卻想當ＣＥＯ（執行長）」。

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聯合報

強颱利奇馬增強變胖 暴風圈凌晨觸陸 北台嚴防強風豪雨

強颱利奇馬暴風圈今天凌晨觸陸，一整天將夾帶強風豪雨襲台，中心雖不會登陸，但北台灣首當其衝，北北基宜陣風上看十一級，西半部及東北部估有豪雨以上降雨。由於昨宜蘭外海發生規模六強震，山區土石鬆動，強颱此時帶來連續降雨，尤其北部山區總雨量上看九百毫米，全台山區都要嚴防坍塌落石。

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自由行限縮衝擊陸航 山東航空取消台中、花蓮航班

大陸限縮陸客來台，全面禁止自由行外，團客配額也限制，導致山東航空七月四日和六日分別開航的台中—青島航線、花蓮—濟南航線，開航不到兩個月就因「航班計畫調整」，八月廿四日起取消航班；七月才首開高雄—寧波航線的春秋航空恐怕也不樂觀，航空界擔心這些調整是兩岸航班消減的警訊。

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中國時報

藍軍集體焦慮 整合9月17日攤牌日

為打贏2020年大選，國民黨基層籲求黨內大團結，但「郭王柯」結盟傳言不斷，能否拉回郭台銘與王金平，狀況不明。黨務系統進行沙盤推演，以9月17日為整合確定日。高層研判，「至目前為止」郭雖情緒難平，但出走機率低，王則等待「換柱2.0」。黨部與韓國瑜陣營將密切合作，安排韓與各縣市立委選將合體，繼上周六桃園後，周日將赴南投造勢，維繫韓的人氣與熱度，破除「換柱2.0」之說。

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北部首當其衝 中南部防豪大雨 八八風災10周年 地震颱風夾擊台灣

昨天是2009年莫拉克颱風造成的「八八水災」10周年，果然不平靜；清晨山搖地動，宜蘭近海發生芮氏規模6.0強震、最大震度6級，全台有感，許多人從睡夢中被搖醒！晚間則是強颱利奇馬逼近台灣，北部首當其衝，被暴風圈籠罩；今天颱風過後還將引進西南風環流，中南部更要提防豪大雨。

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