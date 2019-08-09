強颱利奇馬陸上警報何時解除？ 氣象局說話了！

2019-08-09 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，並指出，從8日深夜起至今（9）日一整天將會是強烈颱風利奇馬最接近台灣陸地的時候，颱風暴風圈預計要在10日清晨會逐漸遠離台灣。

中央氣象局課長羅雅尹主持最新記者會表示，強烈颱風利奇馬逐漸接近台灣陸地，馬祖目前最大浪已超過3米，隨著颱風移動還會再出現更大風浪，明天白天北台灣風力加大，預計恐出現9至10級的陣風，局部地區甚至可能出現11級風，中南部地區也要嚴防強風侵襲。

羅雅尹表示，颱風近中心最大風力時速191公里，相當於16級風，瞬間最大風力時速234公里，相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里，受到颱風外圍環流影響，中部山區與北部地區累積時雨量已有20至30毫米，累積雨量總數還會持續升高，北台灣在此次颱風來襲期間首當其中，花東地區因有天然地形屏障，風力較為平靜，但要小心有可能焚風。

中央氣象局最新海上陸上颱風警報顯示，全台僅屏東、高雄與台南部分地區未列入暴風圈影響範圍，目前颱風約略位置在台北東方約320公里海面上，以時速19公里朝西北方前進，羅雅尹強調，陸上颱風警報解除的時機點，預計要等到10日清晨以後，當利奇馬颱風暴風圈逐漸遠離台灣，屆時才有可能宣布解除警報。

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