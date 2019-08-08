2019-08-08 23:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕慶祝88父親節，今天多1小時？某家電視台今晚播報時間，延棚一小時，畫面出現「25:00」，被眼尖觀眾發現，直呼「地表最強的」宇宙時間。

由於強颱利奇馬颱風影響，受到大家關注，某家電視台延長時間特別製作專題報導，延棚一小時持續報導，網友稱讚敬業精神。

不過，跑馬燈畫面出現「25:00」，也讓網友驚訝「慶祝今天父親節，多1小時」、「辛苦，加油，累了嗎」。

網友推測，可能電視台後台作業，畫面誤植時間，正確時間應是「9日凌晨1時」或「01:00」。

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