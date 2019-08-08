強颱利奇馬來襲 林邊、佳冬佈設15台移動抽水機備戰

2019-08-08 22:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕令屏東人餘悸猶存的98年8月8日的莫拉克風災，至今正好已10年了，而颱風「利奇馬」今天轉為強颱，10年前屏東沿海重災區林邊、佳冬等地，今天沒有出現太大的雨勢，日期的巧合不免讓人憂慮，因應防汛，屏東縣政府於林邊等易淹處增佈15部移動式抽水機戒備。

屏東沿海東港、林邊、佳冬及南州部分等地勢低窪遇雨就淹，屏縣府今年為防汛已於6月中旬投入1000多萬經費，巡檢、清疏雨水下水道箱涵、區域排水幹道和大小溝渠，並增設共130支監視器隨時監控水情，全力備戰，務必將颱風可能造成的災害降到最低。

縣府水利處說，易淹水區域已建置15座抽水站、共47部抽水機組及109扇水門，今年還增加15部移動式抽水機佈設於南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、磘仔口橋下游側，這些配置，讓今年719豪雨讓逢雨必淹的磘仔口橋路段當天下午就已抽排，車輛仍可緩慢通行，未出現以往淹水整條路封路的情況。

水利處強調，經過開孔巡檢，發現漲潮時低於海平面的沿海地層下陷區的下水道常有淤塞，明溝或暗渠及下水道等也易因樹枝雜草或民眾所丟棄垃圾雜物而阻塞，甚至還清出廢棄腳踏車、飼料袋，呼籲民眾勿亂傾倒雜物垃圾，讓渠道發揮應有疏洪功能。

佳冬鄉代理鄉長賴耀熙本週就已親自巡視轄內的抽水站，今天他也召集所有抽水站操作人員進行防颱作業會議，請工作人員確保抽水站油料及功能正常，減低可能的颱風災害。

縣府農業處呼籲，位在低窪、易淹水的農田，務必要強化排水設施，在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。

海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

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