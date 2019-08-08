有災情打給110 盧秀燕臉書「消防員可以安心睡了...」

2019-08-08 23:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市明天正常上班上課，但為防範未然，災害應變中心仍於晚間成立一級開設待命，市長盧秀燕也在臉書貼心叮嚀民眾，若有災情請撥打110或1999市民專線通報，但有眼尖網友發現，怎會跳過救災最重要的119，莫非媽媽市長是要累死警察兄弟，讓消防弟兄安心睡覺？

依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投苗未達停班停課標準，台中市政府晚間宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市明（9）日未達停班停課標準，台中市正常上班、正常上課明（9）日正常上班、正常上課。

但為防範未然，台中市災害應變中心仍在今（8）日晚間8點於消防局成立一級開設，各局處進駐待命，市長盧秀燕除在9點主持第一次工作會報，全力做好防救災準備，並在臉書再次宣布明天正常上班上課的訊息。

此外，文中還有盧市長「做好防颱準備、行車小心安全及若有災情請撥打110或1999市民專線通報」的三點溫馨小提醒，只是有眼尖網友發現好像怪怪的，原來是颱風天遇災情請打110卻跳過最重要的消防局119專線，難怪有網友以揶揄口氣說，媽媽市長的意思是要累死警察弟兄，還是讓消防兄弟樂的清閒，一夜好眠的概念嗎。

有官警說，110是警政署設立的報案專線，每個縣市均有勤務指揮中心（俗稱110報案臺），民眾遇到諸如遇到竊盜、搶劫、無人受傷車禍等等狀況撥打，以便獲得警察單位幫助，若是車禍受傷或電梯受困等情況，則會立即轉報119。

消防人員則私下說，119是消防署設立的報案專線，每個縣市均有勤務指揮中心（俗稱119報案臺），民眾遇諸如火災、水災、有人受傷的狀況等等撥打，以便獲得消防救護單位的幫助。

換言之，以颱風這類天災而言，全市應變中心都會在消防局開設，屆時市府各相關局處都會在場，視相關災情由權責單位進行排除，此時民眾遇災情不打119，市長反請民眾撥打110或1999市民專線通報，似乎有點本末倒置。

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