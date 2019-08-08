宜蘭南澳5部落預防性撤離 警方冒雨協助撤離43人

2019-08-08 21:49

［記者江志雄／宜蘭報導］利奇馬颱風來襲，宜蘭警方今天下午配合南澳鄉公所實施預防性撤離，到澳花村等5個部落撤離43人。

南澳鄉山區午後下起間歇性豪大雨，鄉公所擔心居民安全，啟動預防性撤離行動，蘇澳警分局轄區派出所配合執行，包括澳花派出所「暖男所長」胡傳明、副所長松曉成、警員李信雄、武塔派出所副所長林昭明、警員葉正文、南澳分駐所警員張念堯、沈英育，在風雨中挨家挨戶詢問協助。

各村撤離人數，澳花村17人、金洋村與武塔村18人、金岳村6人、南澳村2人，已在晚間6點完成撤離。

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