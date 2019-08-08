強颱利奇馬來襲 桃園市醫院開診資訊看這裡

2019-08-08 21:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕強颱利奇馬來襲，桃園市政府宣布明天停班停課，市內各醫療院所看診部分，門診大多停診、急診維持正常，除了林口長庚、台北榮總桃園分院及國軍桃園總醫院設有「颱風特別門診」，台北榮總桃園分院、聯新國際醫院、天成醫療社團法人天晟醫院洗腎病患照常服務，民眾就醫前可先打電話洽詢各醫院。

利奇馬颱風桃園市急救責任醫院門（急）診開設情形

8/8-8/11 林口長庚紀念醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課， （1）8/8-8/9上午門診及下午門診看診科別：內科、外科，夜間停診。 （2） 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-3281200洽詢醫院。 8/8-8/11 聯新國際醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診，僅提供血液透析服務。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-4941234洽詢醫院。 8/8-8/11 怡仁綜合醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-4855566洽詢醫院。 8/8-8/11 天成醫療社團法人天晟醫院 門、急診開設狀況 8/8-8/10若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診，僅提供血液透析服務。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-4629292洽詢醫院。 8/8-8/11 敏盛綜合醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-3179599洽詢醫院。 8/8-8/11 聖保祿醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:3613141洽詢醫院。 8/8-8/11 衛生福利部桃園醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:033699721洽詢醫院。 8/8-8/11 衛生福利部桃園醫院新屋分院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:4971989洽詢醫院。 8/8-8/11 天成醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課，門診全面停診。 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-4782350洽詢醫院。 8/8-8/11 國軍桃園總醫院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課， （1） 8/8-8/9上午門診及下午門診看診科別：內科、 外科。 （2） 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-4799595洽詢醫院。 8/8-8/11 臺北榮民醫院桃園分院 門、急診開設狀況 若桃園市宣布停止上班上課， （1）8/8~8/9上午門診看診科別：內科、外科、精神科、家醫科，下午及夜間停診。 （2）8/10: 上午門診看診科別內、外科，下午及夜間停診。 （3）8/11:無門診 （4） 8/8-8/11 夜間及假日24小時提供急診服務。 備註：建議就醫前先打電話:03-3384889洽詢醫院。

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