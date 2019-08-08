颱風來襲 北市各大醫院開診情況看這裡

2019-08-08 20:26

〔記者林惠琴、吳亮儀、羅綺／台北報導〕強颱利奇馬來襲，依據中央氣象局最新天氣預報資料，已經有台北市、新北市等多個縣市宣布明天（9日）各機關學校停止上班、停止上課，醫院也因此調整開診狀況，民眾若是原本有安排或打算就醫，要多注意相關資訊，千萬別冒著危險白跑一趟！

台北市各大醫院開診情形如下：

台大醫院（包括總院、兒童醫院）：開設颱風特別門診，急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

台北榮總：門診及夜診停止，急診照常。

三軍總醫院：各院區全面暫停門診服務，住院及急診均照常服務。

長庚醫院：台北、林口院區設颱風特別門診；基隆長庚及情人湖院區、長庚診所、桃園長庚門診全面停診，急診則均照常。

馬偕醫院：台北、淡水院區與兒醫開設颱風門診、夜診停診，急診照常；台北及淡水院區健檢業務暫停服務，全身腸胃鏡檢查除外。

新光醫院：門診停診，急診及住院服務照常，健檢中心、正子中心、醫學美容中心及同新門診暫停。

國泰醫院：門診、門診手術及檢查暫停服務，急診、住院服務照常。

振興醫院：門診休診，急診加強服務。

台北醫學大學附設醫院：門診、健檢停止服務，住院、急診照常服務。

台安醫院：除住院、急診及血液透析服務外，停止所有門診、門診手術及門診檢查服務，病患可於上班時間致電各檢查單位重新預約排檢。

而台北市聯合醫院明天門診停診，急診正常。

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