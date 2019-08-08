圖利「蕯巴卡瑪」？中市觀旅局長林筱淇：歡迎調查

2019-08-08 21:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員賴佳微及周永鴻，今天分別在臉書PO出一紙檢舉書，內容指控觀光旅遊局長林筱淇在局務會議恐嚇主管部屬依其旨意辦理採購案，若不從即懲處或移送法辦，涉及圖利廠商「蕯巴卡瑪」，要求市長盧秀燕調查；林筱淇則提出相關標案證明清白，強調一切依法行政，呼籲民眾不要散播黑函。

台中市議員賴佳微及周永鴻等今天分別臉書轉貼一封檢舉書，上面沒有署名，僅註明檢舉人「台中市政府員工」。文中指控觀旅局長林筱淇常在局務會議中恐嚇主管及員工，如果不聽從其指示辦理採購，將懲處或移送法辦，並點名「薩巴卡瑪」公司，質疑林筱淇圖利該廠商。

由於林筱淇曾任「蕯巴卡瑪」品牌顧問及資深品牌策略師，使得這封黑函備受矚目。林筱淇隨後即則拿出觀旅局的晨會紀錄及觀旅局與「蕯巴卡瑪」相關的標案自清。

林筱淇說，觀旅局最近與「蕯巴卡瑪」合作的4件案子，皆為10萬元以下的小型採購案，包括高美濕地解說牌面設計、雜誌廣告、觀光手冊及台灣燈會的CIS設計，強調其雖曾任「蕯巴卡瑪」顧問，但那是十幾年前的事情了，「蕯巴卡瑪」並非她來才與台中市政府合作，2014~2016年及2018年文化局舉辦的台中光影藝術節及台中世界花博社群網站行銷計畫也都由「蕯巴卡瑪」得標。

林筱淇表示，觀旅局所有案子都是依法行政，絕無黑函所指情事，呼籲用這種方式負面攻擊的有心人停止，因傷害的不只是她個人名譽，還有台中市政府及觀旅局奉公守法的公務員同仁，希望這樣的歪風可以被遏止。

她並指出，小型採購案都是根據廠商的專業度來評斷，她相信觀旅局同仁的判斷。黑函因不具名，追查不易，但有些人不明究裡轉貼，可能造成誤解，呼籲大家不要散播不實指控的黑函，因需負法律責任，強調黑函所說的都不是事實，並歡迎檢調公開調查。

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