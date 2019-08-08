宜縣明天停班課？ 縣府：最慢今晚10點前宣布

2019-08-08 17:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕強烈颱風「利奇馬」越來越靠近台灣，預計暴風圈午夜觸陸，氣象局針對新竹以北、宜蘭、花蓮等8縣市發布陸上颱風警報，最新風雨預報顯示，明天宜蘭平均風力達7級或陣風10級，已達停班、停課標準，是否宣布放假，宜蘭縣政府說，最慢今晚10點就會宣布。

估今晚起籠罩在7級暴風半徑

根據宜蘭縣政府委託銘傳大學都市規劃與防災學系副教授莊睦雄製作的氣象災害分析，「利奇馬」從今晚至後天（10日）清晨0點左右，宜蘭均會籠罩在7級暴風半徑，颱風9日侵襲時間會持續全天，直到隔天清晨才會遠離。

山區注意強降雨

莊睦雄依照過去相似路徑的颱風分析，認為颱風夾帶雨量會被雪山山脈阻擋，山區須嚴防豪大雨，平原雨量則較少，利奇馬對宜蘭影響會較迎風面的新北市小。

莊睦雄指出，利奇馬至少會為宜蘭帶來100至250毫米的日雨量，3天總降雨量平地約為300至500毫米，山地雨量約300至800毫米，員山鄉、礁溪鄉、南澳鄉、大同鄉等山區須注意強降雨。

明天預估已達停班課標準

而根據氣象局最新颱風預報資料，宜蘭明天上午平均風力增強到6至7級、陣風增強為9至11級。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」標準，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課。

何時宣布明天是否停班停課？宜蘭縣政府說，晚間點時會在召開第二次災害應變會議，彙整所有颱風訊息，最慢今晚10點就會宣布是否停班停課。

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