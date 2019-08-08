測得「大量密集閃電」 天氣風險警告：利奇馬還有增強空間

2019-08-08 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬襲台！受到颱風外圍環流影響，全台多地今（8）日下起大雨。「天氣風險 WeatherRisk」指出，強烈颱風利奇馬的環流已經進入雷達監看的範圍，天氣風險也說，「我們的閃電監測網，在過去1-2小時，在颱風的西側眼牆，也監測到大量且密集的閃電發生，表示颱風強度還可能有成長的空間」。

天氣風險下午3時表示，強烈颱風利奇馬的環流已經進入雷達監看的範圍，隨著外圍環流逐漸接近，北部、中部、宜蘭的風雨已經明顯增強，帶著閃電訊號的外圍環流一條一條的掃進陸地，相信民眾應該已經很「有感」了。

天氣風險透露，閃電監測網在過去1到2小時，於颱風的西側眼牆監測到大量且密集的閃電發生，表示颱風強度還可能有成長的空間；提醒北部、宜蘭的朋友：「下班早點回家，越晚風雨越強」。

天氣風險指出，颱風在今晚通過石垣島至宮古島間後，受到台灣地形影響，可能會出現一段向西北西偏折的路徑。向西偏折的程度、偏折多久，對台灣的風雨影響程度就有很大差異，提醒民眾要密切留意。

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