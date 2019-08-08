校友捐美術館 清華大學新地標

2019-08-08 19:06

［記者洪美秀／新竹報導］清大校友謝宏亮慷慨捐款，將在清大校園南側大草坪旁興建一座現代型美術館，預計2022年完工，清大校長賀陳弘在捐贈儀式上表示，這座現代美術館不僅是清大的美術館，未來也會是國內頂大的第一座國際級美術館。

清大表示，這座謝宏亮美術館由郭旭原、黃惠美兩位建築師設計團隊操刀，頗具紐約古根漢美術館的高低差感，未來完工後，可望成為新竹最美的新地標。

清大表示，這座大地色系的美術館是地上2層、地下1層建築，占地1000坪，連結大草坪與森林的綠建築美術館，1樓外牆為玻璃帷幕，室內電梯、樓梯也一併使用透明設計，具科技與穿透感。而景觀咖啡廳剛好可望見奕園的公共藝術品「對奕‧對藝」，可欣賞大草坪的日落月升。

捐贈者謝宏亮 清華傑出校友

清大表示，校友謝宏亮是物理系校友，也是清華理學院的第一屆傑出校友。喜愛藝術，也有個人收藏，在清華百年校慶時，捐也贈法國藝術家羅丹的「沉思者」雕塑，坐落在總圖書館側。

謝宏亮說，希望這座夢想中的美術館座落在清大校園內，更期待這座美術館結合科技與人文，成為一件經得起時間考驗的藝術品，也能對提昇文化有幫助。

賀陳弘說，清華有三座名山，其中楊儒賓收藏深具歷史價值的文物，李家維收藏神像、標本與化石，而校友謝宏亮收藏的藝術品都是國際級的，如今更讓清華成為全台頂尖大學中，唯一設有藝術學院與美術館的大學，對學弟妹來說，是重要的文化價值。

清大藝術學院院長許素朱說，清大將會有君山音樂廳和宏亮美術館，未來不僅是科技重鎮，更是文化中心，未來將配合不同的節慶、主題，讓藝術學院學生發揮諸如建築投影等科技藝術，賦予建築生命感。

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