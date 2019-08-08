照顧孩子的快樂感 研究：父親多於母親

2019-08-08 15:49

〔記者林惠琴／台北報導〕今天是父親節，一篇今年刊登於《人格與社會心理學學報》、由美國加州大學河濱分校學者進行的研究發現，照顧孩子時，父親比母親有更多幸福感！

該研究針對3項獨立研究、共計超過1萬8千人的資料，進行快樂、幸福感、憂鬱症狀、心理滿足感與壓力分析，探討父親或母親是否從父母的角色中獲得更大的快樂，結果發現父親角色與較多的幸福感有關。

在結果中，與同齡無孩子的女性相較，「母親」呈現更多的憂鬱症狀，但與無孩子的男性相較，「父親」則呈現較少的憂鬱症狀，且較滿意自己的生活及與他人的連結。同時該研究也發現，不同性別的快樂感與照顧孩子有關聯，男性照顧子女時的快樂、與孩子平日的互動所呈現的幸福感，均高於女性。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，雖然父親參與照顧子女的比例越來越高，但父親與孩子相處普遍多以從事遊戲、休閒活動為主，照顧上仍是母親承擔較多工作與責任，可能因此生養小孩對於男性可增加幸福感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，不論是教或養上，通常在照顧子女時，像是孩子的飲食、生活作息、學校作業等，大部分女性承擔的幾乎都是「必須」或「不得不」要做的事項，不像男性多是帶孩子出遊、運動、逛大賣場等性質，照顧時間也較短。

葉雅馨建議女性，尤其是職業婦女可與另一半討論輪流、分享、分擔照顧孩子的過程，平日也可建立尋求協助的親友及鄰居的口袋名單，或找相近年齡孩童的家長共組照顧網絡相互支援，同時在工作與教養孩子之餘保留自己的時間，從事想做的事情，可增添照顧孩子的品質及幸福感。

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