頭份東方美人茶推「新裝」 翠綠潑墨山城印象吸睛

2019-08-08 16:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市農會昨舉辦東方美人茶夏茶頒獎典禮，同時推出新款茶禮盒包裝，設計結合苗栗青山綠水的山城印象，並保留客家紅瓦屋特色，清爽柔美的新造型立即吸引眾人目光，農會總幹事陳貴生表示，茶禮盒換新裝不僅凸顯苗栗特色，也希望藉由吸睛造型為高品質的東方美人茶打開國際知名度。

日前甫落幕的全國及苗栗縣東方美人茶評鑑，常勝軍「鄧國權茶園」再度成為大贏家，不僅摘下全縣特等獎寶座，也奪得全國頭等獎，苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠共將牌匾頒發給鄧國權之女鄧羽妡，大讚鄧國權茶園擦亮苗栗茶產業招牌。

現場頭份市農會也公開新設計的東方美人茶禮盒包裝，以翠綠色的山水潑墨印象，呈現苗栗山城特色，並結合客家傳統的紅瓦屋，令人看一眼就彷彿置身山間客家茶庄的幽美田園景致，將苗栗印象融入東方美人茶之中，也獲得眾茶農的一致好評。

陳貴生說，新包裝設計以在地青山綠水作為發想，希望藉由吸睛的新裝將苗栗在地好茶推廣各地，甚至行銷至國際，未來舊款的紅底包裝與新款的綠色包裝皆會同步上架銷售，供消費者憑喜好選擇，也讓茶農方便自我行銷，打造成苗栗東方美人茶的代表標誌。

除了農會推出的新裝外，越來越多接棒的年輕茶農也發揮創意，在包裝上展現自家茶園的特色，例如「曾的台灣東方美人茶」第四代曾莉敏除了設計專屬禮盒，也希望將品茶文化打入年輕市場，故禮盒內也增添入門款泡茶罐，讓每個消費者都可以輕鬆泡出香濃好茶，好味道隨身帶著走。

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