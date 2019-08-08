最強女村長！當年送村民上直升機 她走7小時下山

2019-08-08 16:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕10年前莫拉克颱風，重創屏東縣原住民部落，三地門鄉大社村民受困，村長白春香不斷的送每位村民上直升機，直到全部居民安全撤離後，她才徒步走7小時下山，被稱為「大社女英雄」。

今天（8日）白春香應邀出席屏東縣莫拉克風災10週年紀念特展發表會，她說，10年前的一切至今仍歷歷在目，雖然已經遷村，最大的願望還是希望原鄉能重建，讓部落老人家有生之年，能再回到自己生長的地方。

白春香回憶說，10年前從8月7日中午開始下雨，一直下到9日，8日早上4點她起床巡視部落，就開始有水災的情形，她趕快叫鄰長們起床，「部落已經改變了，不要再睡了！」，村民開始動作，幫忙叫生病的老人家，帶到安全的地方，沒幾個小時後，就開始有土石流了。

白春香說，後來她叫部落老人家上直升機撤離，老人家們不捨，明明上了直升機，又跑下來，她苦苦勸說才又把大家送上機，當時她真的十分痛苦；因此10年後的現在，身為村長的她仍希望大社原鄉能重建，讓當初遠離家園的老人家，可以重回自己出生的地方，「這是我最大的願望」。

三地門鄉大社村（達瓦蘭部落）是屏東縣最偏遠的深山社區之一，也是三地門鄉歷史最久的部落，為排灣族ravar群文化的源頭，村民們在莫拉克風災後撤離家園，和霧台鄉好茶村、瑪家鄉瑪家村，一起被安置到重建的禮納里部落永久屋，大社村在此共有174戶。

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