利奇馬最新風雨預報出爐 7縣市明風力恐達停班標準

2019-08-08 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「利奇馬」逐步逼近，今下午3點的中心位置在北緯23.8度，東經125.4度，即在台北的東南方約420公里之海面上，預計暴風圈午夜觸陸，氣象局已針對新竹以北、宜蘭、花蓮等8縣市發布陸上颱風警報，最新風雨預報顯示，明（9日）7縣市平均風力達7級或陣風達10級。

強颱利奇馬目前中心在台灣東方外海，距台北東南風方約420公里之海面上，向西北移動，其250公里的七級風暴風圈即將進入台灣東半部海面，對新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅；氣象局指出，此颱風環流寬廣，尤其是西南側對流發展相當旺盛，北台灣慎防強風豪雨。

氣象局在下午4點發布警戒區最新風雨預報，明午夜0時至清晨6時，基隆、新北地區平均風力6-7級、陣風9-10級；台北市平均風力5-6，陣風7-8轉9級；桃園平均風力5-6級、陣風8-9級；新竹縣市平均風力5-6級、陣風7-9級；宜蘭平均風力5-6級、陣風8-10級，花蓮則受地形遮蔽效應平均風力3-4級、陣風5-6級。

明上午基隆、台北、宜蘭3縣市平均風力增強到6-7級，陣風增強為9-11級，新北地區平均風力7-8級、陣風9-11級；桃園平均風力6-7級、陣風9-10級；新竹縣市平均風力5-6級、陣風8-9轉9-10級，花蓮平均風力3-4級、陣風5-6級。

各縣市未來24小時雨量預估，新北、桃、竹、苗山區雨量預測上修到300-500毫米，宜蘭山區也有200-400毫米機率。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，不過實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法