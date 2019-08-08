2歲童跌熱湯鍋燙傷 爸爸設計多種遊戲陪復健

2019-08-08 17:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2歲的小淋今年初不慎跌入熱湯鍋，全身遭受56%的2至3度燙傷，休克昏迷，歷經清創手術、住加護病房1個月才搶救回性命，開飲料站的爸爸很自責當天忙送貨，將熱湯鍋放地上釀禍，天天陪兒子治療復健，也設計居家復健遊戲，晚上也陪伴共眠，兒子逐漸進步不再做噩夢，爸爸就盼別再有下一個傷心父親。

「兒子住加護病房一個月，日子比當兵2年還難熬！」小淋爸事發時出門送貨，對沒在場阻止意外很自責，當天因訂單多，大湯鍋暫放地上，不料竟發生憾事。小淋出院後，他和妻子每天陪兒子到陽光基金會重建中心復健，如今全家生活逐漸恢復常軌，小淋爸的父親節願望只要「兒子平安長大」，希望用自身經歷提醒家長注意居家安全。

肩負一家五口生計的小淋爸，午餐尖峰送完訂單，準時陪小淋到陽光報到，服務小淋的社工嘉金說，多數個案都是由媽媽陪同復健，小淋爸身為男性卻很細心，像是小淋右腿燙傷較嚴重，膝蓋彎曲不易，爸爸察覺他玩遊戲時蹲不下去，悄悄地以坐代蹲，並和治療師討論如何透過復健改善。

為了增加小淋復健意願，小淋爸也設計多種居家復健小遊戲，陪小淋投水球，或要他幫忙撿起地上的貼紙，藉由遊戲方式伸展腋下和膝蓋的傷疤。

受傷後小淋半夜常做噩夢，或抓癢抓到滿手鮮血，小琳爸每晚起床為他拍癢癢、泡ㄋㄟㄋㄟ，精神壓力大，小淋爸說，陽光生心理重建服務提供遊戲治療、親子諮商、重建補助等服務，讓一家人獲得舒緩，如今小淋不再受噩夢驚擾，在陽光上復健課時，還會主動幫爸爸拿板凳，小淋現在變得更會表達情感，對他來說，是最好的父親節禮物。

陽光基金會指出，台灣每年有逾800名不同年齡層的傷友，需要3至5年密集專業復健服務、心理重建、中途住宿照護及經濟援助等服務，盼民眾捐款幫助傷友們早日康復重返生活常軌。

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