全球知名雜誌評比89國 台灣這項評比贏南韓摘第一

2019-08-08 15:22

〔記者林惠琴／台北報導〕全球知名CEOWORLD雜誌今年8月公布針對89個國家健康照護評比結果，台灣得到第1名，贏過第2、3名的南韓、日本，獲最佳健康照護殊榮。台灣健保也因成功發展「雲端醫療資訊系統」，首次獲亞太經合會（APEC）經費於今、明天在台舉辦國際研討會，吸引13個國家參與。

衛福部健保署長李伯璋表示，CEOWORLD雜誌針對89個國家健康照護系統進行分析，涵蓋健康照護基礎設施、健康照護專業人員能力、健康照護費用、良好藥品可用性及政府準備，並納入國家的環境衛生、菸害防制、肥胖防治等公共衛生指標，總結出健康照護指標整體分數。

結果，台灣摘下榜首，前10名國家與獲得的分數依序是台灣78.72分、南韓77.7分、日本74.11分、奧地利71.32分、丹麥70.73分、泰國67.99分、西班牙65.38分、法國64.66分、比利時64.63分、澳洲61.73分。

台灣高品質的醫療水準，以及健保提高民眾醫療可近性向來舉世聞名，而近年更積極發展「雲端醫療資訊系統」，李伯璋並在APEC去年於巴布亞紐幾內亞召開衛生工作小組會議中發表，獲得熱烈迴響，APEC更首度提供10萬美金的經費補助，經規劃於今、明天在台舉行「APEC醫療資訊分享國際研討會」。

此次會議共有來自美國、加拿大、澳洲、秘魯、俄羅斯、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等13個國家的人員前來參與，一起共襄盛舉。

李伯璋也指出，衛福部長陳時中在世界衛生大會期間，與美歐及新南向國家舉辦多場雙邊會談，也讓許多國家長對於台灣推展雲端醫療資訊分享感到驚艷，甚至表達派員來台學習健保成功經驗的意願，顯示台灣健保獲國際高度肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法