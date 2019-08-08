利奇馬來襲 陸上警報範圍納入新竹縣市

2019-08-08 14:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕強烈颱風利奇馬來襲，中央氣象局下午2點30分發布最新海上陸上颱風警報，並將新竹縣、新竹市納入陸上颱風警報範圍；目前陸上颱風警報縣市包含基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、新竹市、宜蘭、花蓮等8縣市。

氣象局表示，利奇馬颱風於今日下午2點30分，中心位置在北緯23.6度，東經125.6度，即在台北的東南東方約440公里海面上；近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風。並以每小時19公里速度向西北方向前進，預測明日下午2點中心位置約在台北的東北方約180公里海面上。

根據最新資料顯示，利奇馬颱風暴風圈即將進入台灣東半部海面，受到颱風外圍環流影響，今日新北、宜蘭地區及桃園、新竹山區居有局部大雨或豪雨發生機率。氣象局表ˋ，苗栗以北地區、嘉義以南地區及中部山區、花蓮山區有局部大雨發生機率，山區須注意坍方及落石。

氣象局課長羅雅尹表示，除陸上颱風警報納入新竹外，海上颱風警戒區也新增台灣海峽北部區域，目前實際觀測風浪狀況，下午北部、東部近岸最大浪高已有觀測到3米；風力方面，梧棲、新屋、花蓮陣風有到8級，蘭嶼早上陣風有到10級，中部以北、東半部空曠地區有6-7級強陣風出現，隨著颱風逐漸抗近，風浪會越來越明顯，呼籲民眾要避免進行海上活動。

降雨方面，羅雅尹表示，隨著颱風外圍雨帶及水氣一波波進來，下午過後北部地區雨量慢慢大起來，時雨量有逾20毫米；結合午後熱力作用，中部山區、南部地區有較大雨勢出現，台南時雨量更曾經達到40毫米。隨著颱風越來越靠近，今晚到明日白天，北部地區、東北部地區風雨影響最顯著，中南部地區今天深夜到明白天降雨情況也會慢慢增加，尤其是中南部山區明天雨勢會越來越明顯。提醒民眾颱風正在逐漸接近，降雨情況會越來越明顯，請大家及早做好相關準備。

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