強颱利奇馬陸警範圍擴至8縣市 暴風圈午夜觸及本島

2019-08-08 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「利奇馬」逐漸逼近，氣象局今早針對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮發佈陸上颱風警報，中午桃園納入陸警範圍，下午2點30分再將新竹縣市納入陸警，這8縣市應嚴加戒備並防強風豪雨，同時台灣海峽北部海面也納入海警。

新竹縣市納陸警範圍 暴風圈午夜觸陸

根據中央氣象局最新觀測顯示，強烈颱風利奇馬今下午2點的中心位置在北緯23.6度，東經125.6度，即在台北的東南東方約440公里之海面上，正以每小時19公里的速度向西北進行，預測明（9日）下午2點將來到台北東北方約180公里的海面上。

利奇馬七級風暴風圈250公里，十級風半徑80公里，氣象局指出，其暴風圈即將進入台灣東半部海面，對新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅，若颱風路徑無太大變化，預計暴風圈在午夜觸陸。

颱風西南側結構結實 8縣市嚴防強風豪雨

強烈颱風利奇馬結構完整，颱風眼清晰可見，暴風半徑接近正圓，平均達250公里，氣象局提醒，此颱風環流寬廣，尤其是西南側對流發展相當旺盛，宜蘭、花蓮、新北、台北、基隆、桃園及新竹縣市慎防強風豪雨，而受地形遮蔽效應，當颱風中心進入北部海面時，花蓮縣風力將較其他縣市略小，沿海地區仍請留意強陣風。

受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗以北地區、嘉義以南地區，以及中部山區、花蓮山區也有局部大雨發生的機率，提醒山區民眾注意坍方及落石。

留意颱風中心過石垣島後 路徑擺動幅度

天氣風險公司吳聖宇表示，利奇馬颱風結構紮實，暴風圈內風雨應該相當明顯，颱風外圍的螺旋雨帶下午過就會開始跨到陸地上，北部、東北部、東部的風雨感受會慢慢加大；下午起，颱風環流進一步跟台灣陸地接觸，會讓已經有擺動路徑的利奇馬，在接下來行徑途中會有更大的擺動。

吳聖宇表示，必須留意颱風中心過了石垣島附近後是否有比較明顯往西擺動的狀況，這對於北台灣風雨的程度有關鍵的決定性。

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