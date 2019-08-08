大數據破解癌症 北醫、交大找到抑制乳癌移轉新制藥物

2019-08-08 14:39

〔記者吳亮儀、洪美秀／綜合報導〕癌症連續37年蟬聯國人十大死因首位，為提高癌症標靶治療精準度，交通大學生物科技學院藥物設計及系統生物團隊和台北醫學大學乳癌研究團隊合作，研究近2千種膜蛋白對應於15種癌症的生化調控網路，開發「癌症膜蛋白調控網路」（CaMPNets），大規模建立膜蛋白與癌症的關係，更找到抑制乳癌移轉的新制藥物，目前向多國申請專利中。

交大生科院教授楊進木指出，膜蛋白是目前疾病診斷及治療最重要的標靶，但也是最困難的研究議題，同時膜蛋白已被認為與諸多癌症息息相關，如果解開膜蛋白如何透過蛋白質交互作用，進而調控生化途徑導致癌症形成，有助於從根本找出治癌方法。

北醫大科技學院教授何元順說，北醫研究團隊在2010年就已證實尼古丁受體和吸菸引起的女性乳癌有關，並發表在知名國際醫學期刊，由於尼古丁受體和「HER-2」都屬細胞膜蛋白，如何開發可以同時攻擊尼古丁受體和「HER-2」的高效能靶向藥物，成為未來開發乳癌藥物的主流方向。

交大研究團隊擬定創新策略，運用大數據及人工智慧預測出近2千種在膜蛋白上結合的蛋白質，進一步分析大規模癌症基因表現圖譜，量身打造各種膜蛋白在15種癌症中的調控網路，探討膜蛋白於不同癌症扮演之角色及重要性。

北醫大研究團隊則從癌組織及癌細胞的切片中證實，尼古丁受體和「HER-2」會形成一個緊密的結合，而香菸中的尼古丁會導致「HER-2」從這結構體分離，使得「HER-2」致癌活性更強。

交大團隊透過與北醫跨校合作，以膜蛋白為核心，開發預後生物標記及治療藥物，更成功找到一種抗憂鬱藥物，可作為抑制乳癌轉移的新制藥物，經由細胞及動物實驗證實，可有效抑制三陰性乳癌轉移，目前向多國申請專利中。

這項研究成果於7月16日發表於國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

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