明新科大首創AI色彩晶片 應用潛力高將衍生智能新創公司

2019-08-08 13:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學表示，該校科研技術團隊在科技部價創計畫支持下，創新應用AI技術開發全台首創的「色彩機器視覺晶片」，因應用潛力高，已成功募資，即將創業設立新創公司，公司估值超過2.5億元。

明新科大表示，由機械工程系系主任戴任詔與助理教授王柏東帶領的科研創業團隊，獲科技部通過「類光譜儀之色彩辨識晶片量產與產業應用商業模式建立」價創計畫經費補助，以「色彩機器視覺」技術為基礎，開發出「類光譜儀之色彩辦識晶片」，成功降低成本與大幅度提升色彩辦識準確度與轉換速度，能提供業界「色差」、「色彩量測」的虛實整合服務，以智慧雲服務終端產品，可一次解決跨設備、跨生產線、跨網路色彩量測與品質生產不一致的問題。

由於在紡織、色彩製造、3C、手機、投影機還有新興IIoT等領域應用潛力高，在科技部價創計畫補助下將成立「明科智能科技」公司，目前已成功獲得國內創投投資，公司估值超過2.5億元。

價創計畫主持人王柏東表示，市場上採用分光儀離線抽驗的色彩品檢，已無法滿足工業4.0自動化色彩品質檢測需求，且設備價格高達百萬；國際大廠雖有可以線上應用的色彩感測器，卻僅能辨色32個顏色，無法滿足紡織業、印刷業或光電產業的高精度色彩品管要求。

此創新成果是以「色彩機器視覺」技術為基礎，設計出「類光譜儀」的「色彩機器視覺晶片」，發展出智能型態的「色彩檢測設備」感測器，能提高辨色能力至全彩16百萬色，色差檢驗性能逼近分光儀效果，且誤差值小，也解決業界不能將分光儀安裝在生產線從事自動化檢測的困擾。

王柏東表示，「色彩機器視覺晶片」是國內首創的AI創新應用，融合類光譜儀「色彩辨識」與「機器視覺」優點，直接與現有設備邊端結合的優勢，成為聰明的色彩機器眼，讓業界無痛升級為AI色彩機器視覺，是市場上AI技術應用的價值創新。

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