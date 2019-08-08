內定雲林旅遊大使冠軍？林隆璇兒子這樣說

2019-08-08 14:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府舉辦雲林旅遊大使徵選，歌手林隆璇之子林亭翰奪下冠軍，有網友質疑有內定之嫌，網路上更是一片酸言酸語；林亭翰表示，因為一個人被人家看見，一定會有人喜歡你，也有人不喜歡你，網路上的酸言酸語，他不會特別在意，會當作鼓勵他進步的動力。

林亭翰表示，既然是比賽，就會有輸贏，如果今天他輸了，或許也會覺得是不是那裡不公平。

針對網路上的酸言酸語，林亭翰表示，其實他看很開，不會特別在意這些攻擊的流言，因為一個人被人家看見，一定會有人喜歡你，也有人不喜歡你，不論是喜不喜歡，支不支持，都是一種進步的動力。

林亭翰也表示，自己在學習佛法，是虔誠的佛教徒，對網路的攻擊，他會看成對他的幫助，如果用仇恨面對這些負面的東西，會讓他自己很不開心，與其這樣，不如讓自己有好的心態，謝謝雲林縣政府給這個機會，他相信比賽是公正的。

總分超過100分的女生組冠軍林采融，也同樣遭網路質疑被內定，林采融表示，其實她沒有太在意，因為自己不覺得被內定，網路的發言，只是需要有個地方去抒發他們的心情，每個人都有他們不同的看法，所以她也尊重他們的看法。

林采融表示，之後會出國讀書，在外國會協助雲林國際化，向大家介紹雲林。

林亭翰與林采融今天回到雲林，將所得冠軍獎金（扣除所得稅），全部捐給雲林的一心育幼院。

林亭翰表示，會想捐出獎金，主要因自己來自雲林，想回饋地方，能捐錢給一心育幼院，他也覺得非常感謝。

林采融指出，高中3年都在學校的服務性社團，也到雲林偏鄉小學帶營隊，所以想要把獎金用來幫助需要被幫助的人。

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