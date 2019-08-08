南市清查未登記工廠預計11月底前完成 新增違章工廠斷水電

2019-08-08 13:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合「工廠管理輔導法」修法，南市已委託成功大學進行現地訪視，展開未登記工廠全面清查作業，預計今年11月底前完成清查，新增的未登記違規工廠將立即斷水斷電。

南市經濟發展局表示，將依清查結果分級分類管理，其中既有未登記工廠屬低污染者，將輔導辦理納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，將輔導限期轉型或遷廠；新增的未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業。

台南市長黃偉哲重視此次修法，認為在發展經濟的同時，亦需兼顧環境之保護，宣示農地上不可以有新增工廠，指示各區公所落實查報興建中違章建物，並將查報成績列入區長的年終考核。

經發局長郭阿梅表示，這次工輔法修正案業經立法院三讀通過，今年7月24日公告在案，目前經濟部工業局刻正草擬訂定相關子法，預計明（2020）年元月1日公布施行。

工輔法修法重點之「既有未登記工廠」認定，係指設立於2016年5月19日前未登記工廠。郭阿梅表示，為協助既有未登記工廠申請納管、提改善計畫、申請特定工廠登記、輔導中、高污染轉型或遷廠，經發局將於明年成立輔導團，並辦理分區說明會主動提供協助服務。

郭阿梅說，為避免因廠商不瞭解清查作業而造成廠商困擾，已要求調查人員在訪視時應穿制式背心及佩戴識別證，以利民眾辨識。

背心是黃色，於正面印有「臺南市政府經濟發展局清查未登記工廠工作計畫」，背面也有「拼經濟、護就業、顧環保、守農地」等字眼；另識別證件內寫有委託、受託單位。

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