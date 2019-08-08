地勤補貼發放 長榮航空與長榮企工調解3次仍破局

2019-08-08 13:55

［記者陳恩惠／桃園報導］長榮空服員罷工上月9日落幕，針對罷工期間面對旅客的地勤人員相當辛勞、甚至有人累倒住院，今天上午長榮航空公司與長榮航空企業工會第三度進行勞資爭議調解會，並針對地勤罷工期間支援津貼發放範圍進行討論，雙方調解100分鐘後皆面色凝重地離開，長榮企工秘書黃士庭表示，地勤與空服員獎勵部分差距太大，工會無法同意公司發給的方案，因此今天調解結果不成立，至於後續行動，將與幹部、會員再做討論。

據悉，長榮企業工會跟長榮航空公司在罷工前，也就是6月12日，已針對地勤人員的超時津貼、大夜津貼等相關福利，進行第一次調解，7月15日的第二次調解，主要針對地勤人員在空服員罷工期間非常辛勞、甚至累倒，工會希望可以給在罷工期間辛勤工作的地勤人員有良好的的補貼措施。

黃士庭說，今天主要針對地勤人員罷工期間支援津貼的討論，雖然長榮公司在7月31日已經發給6月20日至24日這個區段，每日給出勤的地勤人員雙倍薪資，卻跟同樣在罷工時期執勤的空服員所領的津貼差很大！

他解釋，因為空服員給付的期間是全部罷工期間，也就是6月20日至7月9日為止，只要出勤的都雙倍薪，而且這段期間完全沒有請假，還有額外的一萬元獎金；同樣在罷工期間，地勤的工作也相當辛勞，但所拿的獎勵卻與空服員差距太大，因此工會沒辦法同意目前公司發給的方案，因此今天調解結果不成立，至於後續相關行動，會與幹部、會員再做後續討論。

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