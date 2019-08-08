竹縣體育館10日就業博覽會 170個身障職缺

2019-08-08 13:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立體育館在這個週六（10日）上午10點到下午2點，有一場「薪想事成-身心障礙者暨一般就業博覽會」，預計有57家企業廠商釋出2000個工作機會，其中170個為身障職缺，縣府及竹北就業中心歡迎求職、轉職及身障朋友踴躍參加。

這場就業博覽會，由新竹縣政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、科技部竹科管理局、竹科工業同業公會等共同辦理，預計有力成科技、矽格科技、昇陽國際、三商巧福、萊爾富等57家企業廠商參與設攤。

縣府勞工處表示，其中新竹科學園區參加廠商19家，創歷年新高。這次博覽會提供的工作，有45％以上月薪起薪超過30K，廠商企業來自科技業、傳統產業和服務業，提供主管、工程師、助理工程師、品管員、倉管、技術員、客服人員等各類職缺，現場並安排手語翻譯，讓身障朋友求職無礙。

為了方便民眾參與就業博覽會，體育館外規劃有胖卡美食及親子氣墊遊戲，還有視障按摩攤位。

響應無紙化，現場將設置E化專區以及QR cord掃描職缺，竹北就業中心也有設站協助並教導求職者撰寫履歷，同時新竹縣政府社會處、勞工處與新竹瓦斯公司、青年事務中心等單位提供社福相關政令資訊。

相關資訊請上「無紙化徵才活動e網-竹北就業服務中心」（https://www.jobs.org.tw/），諮詢電話：（03）554-2564#3223劉先生。

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