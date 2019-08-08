強颱來襲產地搶收 北市蔬菜到貨量增、菜價跌

2019-08-08 13:28

〔記者楊心慧／台北報導〕強颱利奇馬來勢洶洶，台灣部分蔬菜產地預期將有較大風雨，已開始搶收，北市果菜批發市場蔬菜到貨量增加，供應量足夠，整體菜價較昨天下跌1.73元，水果到貨量雖較昨天減少27公噸，但也較昨下跌3.67元。北農主秘路全利指出，部分蔬菜產地提早採收、出貨量增加，因此整體菜價較昨天下跌。

根據北農官網資料顯示，台北市蔬菜到貨量為1605噸，比昨增加200公噸，整體菜價從昨每公斤36.03元，跌至每公斤34.3元，跌幅5％，台北市水果進貨量為753噸，到貨量比昨減少27噸，整體水果價格從昨每公斤42.77元，跌至39.1元，跌幅9.3％。

北農主秘路全利表示，部分蔬菜產地提早採收、出貨量增加，因此整體菜價較昨天下跌，像是高麗菜到貨量從昨276公噸，增至400公噸，價格也從每公斤20元降至17元，未來蔬菜價格需看這次颱風過後，是否帶給蔬菜產區災害，若颱風未帶來太大的影響，就不會有太大的價格波動。

台北市場處則表示，目前蔬果價量穩定、交易正常，部份蔬菜種因交易量少，且有飯店、餐廳等特殊需求，價格略有上漲外，大部分蔬果價格仍維持平穩狀況，市場處也會視到貨量及總平均價等波動情形，適時啟動購貯計畫以平穩菜價。

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