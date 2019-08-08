防淹水 台南預佈400餘台抽水機

2019-08-08 13:24

〔記者王涵平／台南報導〕因應利奇馬颱風可能帶來的雨勢，南市水利局預佈444台移動式抽水機於低窪及易淹水區，備砂包9萬5000包、防汛塊、太空包250包，全力防颱。

水利局昨天上午9點啟動防汛巡查，包含抽水站與移動式抽水機油料補充及測試等，呼籲民眾做好防颱準備。已預佈444台移動式抽水機於低窪及易淹水區，另有34台可機動調度機組可隨時因應狀況，若還有其他需求，會依機制向六河局申請支援。

水利局通知滯洪池、抽水站及埤池等權管單位進行預洩降，以增加蓄洪空間。此外，56站抽水站與移動式抽水機已完成油料補充作業、水門啟閉也已完成相關測試。

排水路淤塞段、易淹水側溝及雨水下水道等，水利局通知各公所及權管單位加強巡檢與清淤，同時檢視已鋪設防蚊紗網之水溝蓋，如有樹葉或雜物阻塞時，務必派員清除，避免阻礙水流。

水利局表示，砂包已裝袋約3萬包、防汛塊（2噸990個、5噸394個）、太空包整備完成，另各公所已備妥超過16萬7000包（已裝袋約8萬包），並公布預置地點於各區官網供民眾索取。

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