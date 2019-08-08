交通違規不只繳罰鍰！一年被記13點還要吊銷駕照

2019-08-08 13:06

〔記者林家宇／台北報導〕台北市交通局交通事件裁決所統計，去年交通違規記點件數達19萬7507件，遭吊、註銷駕照件數724件，是近三年新高。裁決所提醒，若6個月內記滿6點，會被吊扣駕照1個月，另須參加道路交通安全講習。逾期未到案45天以上，或1年內被吊扣駕照2次且又被記點者（即1年內累積13點），會被吊、註銷駕照1年。

裁決所指出，交通違規除了繳交罰鍰外，還會依違規種類、情節嚴重程度記點，例如超車、逆向、違規轉彎等記1點；汽車裝載超重、超高等記2點；蛇行、逼車等危險駕駛記3點。

以6個月為週期，若在被記第1點後的半年內集滿6點以上，就會被吊扣駕照1個月，並參加道安講習。逾期未到案的話，30至45天內吊扣駕照延長為2個月，逾期45天以上或1年內被吊扣駕照2次且又被記點，吊、註銷駕照一年

去年記點總件數為19萬7505件、吊扣件數1976件、吊註銷件數724件，較2016年296件、2017年403件總和還高。違規種類方面，汽車以違規轉彎4萬214件最多，比例62%，其次是闖紅燈或紅燈右轉，9781件佔15%；機車則為違規轉彎4萬9056件佔37.6%，不依規定車道行駛4萬8673件，佔37.31％。

裁決所提醒，一般由警察開立的紅單並不會顯示記點，只有逾期未繳，收到裁決所通知書時才會提醒，目前警政署已在研議，未來紅單也要加註。若是民眾想了解自身記點情況，也可下載監理服務App、監理服務網或電話、臨櫃查詢。

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