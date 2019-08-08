利奇馬來襲 重點防護基隆大武崙 佈設移動式抽水機及太空包

2019-08-08 13:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕強颱利奇馬來勢洶洶，經濟部水利署第十河川局今天表示，基於防洪安全，已經在基隆大武崙工業區防汛熱點預先佈設移動式抽水機及太空包。

基隆武崙溪沿岸大型社區林立，住宅、商場、超市、市場群聚，人口密集，但武崙溪自2015年來，已經連續3年因梅雨或東北季風鋒面挾帶的豪大雨，導致溪水暴漲越堤，泥水漫過路面，沿線民眾、商家苦不堪言，損失慘重。

第十河川局局長曾鈞敏昨天偕同當地安樂區長鄭錦濃、武崙里長李文財現勘，今天隨即在重要防汛熱點預先佈置移動式抽水機及太空包。曾鈞敏說，基隆市大武崙及新北市烏來、三峽一帶等以往易積、淹水地區，被列為災害防護重點，這次颱風北部地區首當其衝，已經陸續與轄區內地方政府聯繫，全面動員防颱準備工作。

第十河川局表示，針對此次颱風路徑首當其衝的基隆市，特別是近年都傳出淹水災情的大武崙地區，2018年即推動「大武崙工業區小型抽排及調整池工程」於工業區內設置抽水機組及調整池，因應颱風來襲，今天上午已經調度2部移動式抽水機，架設於工業區周邊道路及污水處理廠，以加強路面及側溝排水洩水。

另外，在鄰近低窪地區基金一路208巷，也備妥太空包以利必要時進行搶險之用，前述工作皆係為利奇馬颱風可能挾帶的降雨，做好災前準備，也呼籲民眾做好防颱準備，並配合政府必要時疏散撤離工作，保障自身生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法