北北基明天能否放假 林右昌：晚上6點有機會確定

2019-08-08 12:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕強颱利奇馬將對基隆北海岸構成威脅，基隆市長林右昌上午接連到基隆各地查看，包括仁一路抽水站及周邊住戶安裝防水閘門、八堵路排水改善工程，下午5點還會到大武崙工業區看抽水機佈設情形。林右昌說，下午6點會再召開一次防颱應變會議，因為整個颱風的走向蠻確定的，若屆時氣象資料更為確定的話，會協調台北、新北討論，有機會的話，對明天上班上課的狀況盡早宣布，讓民眾有所準備。

林右昌說，從利奇馬颱風的走向，侵襲台灣是確定的事，預測明天凌晨會是影響最劇烈的時候，他白天來巡視低窪地區的防颱、防淹準備，所有機具已經備妥，下午6點相關的氣象預報資訊更為確定的話，會與雙北協調討論，「我們的態度就是能盡早給民眾準確的資訊的話，會盡早做出相關決定。」

林右昌今天先到仁一路抽水站查看機具是否正常運作，並看愛五路居民設置防水閘門情形，由於愛五路鄰近廟口夜市，大多是廟口攤商的後場所在，林右昌說，一直希望周邊店家都能設立油水分離設施，一層一層使油水分離，最後一層出去進入水溝的水就比較乾淨了，對水溝系統的負擔不會那麼重，否則這些油污進入水溝裡就會皂化，容易堵塞水溝，固體又黏、又重，還有其他髒東西也會附著在一起，很難清理，每次颱風大雨常常造成積、淹水，都有蠻直接的關係，呼籲民眾盡量配合政府設置油水分離的設施。

隨後，林右昌也到逢雨必淹的暖暖區八堵路涵洞，查看雨水下水道新建工程進度，林右昌說，原本的排水斷面大約是40公分寬、50公分深，為了解決淹水問題，現在新的排水斷面是2公尺寬、2公尺深，斷面比之前增加十倍的容量，未來施作好以後，水量會收攏到匯流井排入基隆河，解決這邊長期以來積、淹水的狀況，雖然現在工程還在進行中，但通道已經挖通了，水路基本上是通的，還是可以進入匯流井排入基隆河，上方還有2公尺厚的覆土層，確保箱涵結構的安全，不會受到上方車輛的擠壓而損壞，這個做好後就不會再淹水了，該工程經費6400萬元，預計明年暑假完工。

暖暖區市議員林旻勳表示，以往只要颱風來或是強降雨，八堵火車站前及八堵涵洞都會有積水過高甚至造成淹水災情，期待八堵路雨水下水道工程完工後，能夠解決此問題，讓民眾免於淹水之苦，行車也更加安全。

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