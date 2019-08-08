台中天津路曬衣節來囉！穿水水瞎拼交通資訊報你知

2019-08-08 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕一年一度的台中市北區「天津路曬衣節」開跑！轄區市警二分局今天公佈周邊交通疏導措施，除呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往，並提醒民眾購物時注意身上貴重財物，避免宵小有機可乘。

「天津路商圈」範圍涵蓋了賴興里、賴旺里、賴明里及梅川里，商圈總長約670公尺，聚集超過200家的服飾店，以服飾批發為主零售為輔的經營模式，素有「中台灣五分埔」之稱，款式包含韓、港、台、日、東 南亞等流行服飾，也成功帶動鄰近平行的北平路，「穿在天 津、吃在北平」的名號不脛而走。

「2019年天津路夏日曬衣節」活動辦理迄今已邁入第16年，但受到網路資訊，電商林立，網紅直播銷售，海外代購直播等多樣化銷售管道衝擊下，店面銷售及行口批貨業績有顯著下滑現象，因此希望藉由辦理曬衣節活動將人潮吸引到商圈來走走逛逛，除刺激買氣外更希望透過形象包裝手法，讓商圈年輕化，讓該商圈保有時尚年輕引領潮流的形象。

活動將從9日16時正式登場，周邊交通則於當天上午7時至8月11日（星期日）23時止，封閉天津路二段（中清路至山西路）青島路口除外，警方呼籲民眾，活動期間人潮眾多，可將車輛停於鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場，以步行前往，確保商圈周邊交通流暢。

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