抽驗飲冰品4件違規 泰迪熊、可不可紅茶上榜

2019-08-08 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局啟動飲冰品及中元應景食品抽驗專案，總計有4件不合格，包括知名的手搖飲店泰迪熊私藏茶、可不可熟成紅茶都上榜，衛生局已開罰3萬元，未來將列為重點稽查對象，業者允諾將依規定改善。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，不合格的4件冰品，分別是泰迪熊私藏茶中和中山店的冰塊、汐止區大碗公剉冰的冰塊、水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店的芭樂汁、可不可熟成紅茶蘆洲民族店販售的熟成紅茶，分別被檢出大腸桿菌群與生菌數超標，經限期改善，複驗仍不合格，已依違反食品安全衛生管理法第17條規定開罰3萬元。

另外，汐止區貴族世家中興鮮饌店販賣的巧克力冰沙、蘆洲區「茶韻茶」販售的青茶，因初抽不合格，分別已停售產品及歇業。

衛生局副局長許朝程說明，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品的衛生指標，超過即表示製作過程衛生狀況不佳，可能原因包括場所、設施或設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等，食用過量可能引發腸胃不適、腹痛或腹瀉。

楊舒秦說，若初驗不符規定，將責令業者限期改善，複檢再不過關，則依法開罰3萬元到300萬元罰鍰。民眾選購飲冰品或祭拜供品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品，儘早食用完畢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法