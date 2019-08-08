88宜蘭強震》地震文洗版 逗趣內容讓人會心一笑

2019-08-08 10:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭外海今天清晨發生6.0強震，網友發揮創意，結合颱風、地震、父親節，寫出逗趣打油詩，「1個颱風，6級地震，88父親節，那不就是1688，祝一路發發，父親節快樂，大家平安」，讓人會心一笑。

另有網友PO文說，「今天，叫醒我的不是鬧鐘，也不是夢想，而是地震」、「一日2震，第一震天搖地動中驚醒後昏昏欲睡，第2震徹底清醒」、「除了地震，海外還有朋友（颱風）要來」。

網友打趣地說，利奇馬颱風來勢洶洶，繼地震文之後，臉書又要被颱風文洗版，希望有驚無險平安度過。

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