醫訊》台大雲林醫院出擊40照護中心 為千名長者篩檢骨折風險

2019-08-08 09:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕國際研究顯示，八成照護中心的長輩為嚴重骨質疏鬆症患者，台灣高齡長者髖骨骨折發生率高居亞洲第一，而一份針對雲林高齡者作的骨折風險評估問卷也發現，照護中心91%老人是骨鬆中高危險群，但只有4%接受骨鬆治療，台大醫院雲林分院為守護長者健康，將主動到雲林40個照護中心，為千名長者篩檢骨折風險。

台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷表示，台灣即將在7年內進入超高齡社會，老年人口將超過20%，預估到民國120年，預估國人有120萬人失能，其中老人95萬人，占其中的8成，其中骨質流失因不會有顯著感覺，易因骨鬆而導致骨折，是個可怕的隱形殺手，而國人往往也在骨折之後，才發現已罹患骨質疏鬆症。

傅紹懷指出，骨鬆性骨折會導致高死亡率，且增加再次骨折的風險，並顯著降低病患的相關生活品質，更嚴重的是，骨鬆性骨折導致的住院中有半數是髖骨骨折，會影響人的行動力、支撐力，導致長期臥床，通常髖骨骨折一年之後，有40%病患無法獨立行走，30%永久殘障，20%在一年內死亡，台灣長者髖骨骨折發生率男女都高居亞洲第一，女性每10萬人有392人，男性有196人，比南韓的268、176人及日本的266、165人高出許多。

傅紹懷表示，八、九十歲長輩骨質加速流失，骨折風險增加，他認為高齡長者如能進行骨折風險評估、篩檢，可提早知道是否已骨質疏鬆，提供正確治療，預防骨折發生。

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