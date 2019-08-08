颱風季豪大雨 動保處籲畜牧場加強防疫防災

2019-08-08 09:33

〔記者王涵平／台南報導〕颱風豪大雨易造成畜禽舍內飼料、墊料潮濕及通風不良而引發動物疾病，南市動保處呼籲畜牧場加強疫病防疫及防災工作。

南市動物防疫保護處表示，畜禽業者需定期清除受潮飼料及墊料，可於飼料中添加防黴劑或黴菌毒素吸附劑，以減少黴菌毒素產生。而天氣劇烈變化易造成動物緊迫，可適時給予畜禽補充營養，調整畜禽舍之通風及排水設備，並加強生物安全措施。

動保處表示，處於地勢較低窪地區的畜牧場須密切注意氣象資訊做好防災工作，在颱風季節定期修繕畜禽舍屋頂、帆布及圍網設備，檢查牧場內電路及瓦斯等設施的安全性，準備照明設備及檢查水塔水量是否充足等，做好日常生活的儲備工作，以防臨時斷電停水之突發狀況。

此外，應依天氣狀況調整帆布施放，注意通風及保暖，避免畜舍內氨氣過高及過度密集飼養，務必積極落實人員車輛管制與消毒防疫工作，以減少疾病發生。

動保處表示，將持續執行各項動物防疫及採樣監測工作，並要求及輔導業者對於疫病防疫不可鬆懈，防範疫病發生。各畜禽業者若發現動物有任何異狀或疫情，應立即向動保處通報06-6323039，以免疫情擴散。

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