88宜蘭強震》清晨連兩震 氣象局：正常能量釋放 皆為獨立地震

2019-08-08 07:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕睡夢中突然一陣天搖地動！稍早清晨5點28分，東部海域發生芮氏規模6.0強震，幾乎全台有感。氣象局對此表示，今年規模超過6地震有3次，以此區來看屬於正常能量釋放，未來一週內不排除還會再發生地震，氣象局會密切關注。

氣象局地震測報中心主任陳國昌首先表示，這次地震與北投的地震並無相關。他指出，今年到目前共有3次規模超過6的地震，包括今年4月18日花蓮秀林規模6.1地震、7月27日台東外海規模6.1地震，不過後者不算在監測範圍中，因其發生在距離台東縣政府東方200多公里遠。

對於這次地震，陳國昌解釋，主要原因是宜蘭近海大約20公里左右有一個破碎帶「南宜蘭構造」，歷史上已發生過許多次規模6，甚至規模7以上地震，1920年時還出現過規模8地震。此區規模6地震長期平均值大約是2至3次，本來就預期今年下半年會有地震，所以這算是能量正常釋放。

陳國昌也提到，此區前一陣子地震非常稀少，到今年以來，中小型地震非常多次，此次大地震發生後，雖然能量釋放很多，但後續一週不排除還會再有地震，還會持續觀察。

至於上午7點02分發生在宜蘭東方海面的地震，規模也有4.6，是否與清晨5時28分的地震有關聯？陳國昌表示，此處有兩個構造，另一個是隱沒帶，這是屬於隱沒帶地震，是一個獨立的地震，並非前次地震的餘震。

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