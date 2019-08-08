台鐵部分列車延誤 宜蘭=南澳路段停駛

2019-08-08 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨5點28分發生一起芮氏規模6.0地震，震央在宜蘭縣政府南偏東方36.5公里、深度22.5公里；台鐵方面表示，宜蘭=南澳間因路線中斷暫時停駛，按地震5級強辦理停駛，預計上午8時回復。

今天清晨5點28分發生的芮氏規模6.0地震，各地震度最大為宜蘭縣6級，花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣與台中市4級，苗栗、彰化、雲林也有3級。

台鐵局隨後指出，宜蘭=南澳間按地震五級強辦理停駛，南澳=鳳林按地震四級辦理，七堵=香山間按地震四級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。據《ETtoday》報導，其中宜蘭=南澳間因路線中斷暫時停駛，受阻車站包括宜蘭、二結、中里、羅東、冬山、新馬、蘇澳新、永樂、東澳、南澳，預計上午8時回復。

七堵至香山則是上下行列車延誤，受阻車站：七堵、百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山、臺北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富、北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山，預計上午8時回復。

鳳林至南澳間受阻車站則包含鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐、平和、志學、吉安、花蓮、北埔、景美、新城、崇德、和仁、和平、漢本、武塔、南澳，預計上午8時回復。

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