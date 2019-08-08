利奇馬恐增為強颱 風雨越晚越強

2019-08-08 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日利奇馬颱風逐漸接近，北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭、花蓮的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，中南部及台東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過下半天後配合熱力作用，也會有明顯的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

颱風中心預計在今天深夜到明天會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率，提醒大家，未來颱風有機會增強為強烈颱風，暴風半徑也會再擴大，接近台灣過程中路徑仍有調整空間，請留意氣象局的最新預報。

另外，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，海邊活動請特別注意安全。

空氣品質部分，今日受颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，北部至竹苗地區擴散條件佳；清晨至上午中部鄰近山區擴散條件稍差，污染物易累積達普通等級，午後隨颱風逐漸接近，全台易有降雨，降雨影響之區域及時段空氣品質將好轉；雲嘉南沿海地區仍須留意強風下引發揚塵，揚塵影響及污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週五、週六（9日、10日）第9號颱風及其外圍環流影響，各地陸續都會出現強風豪雨，週五隨風向轉為西南風，除離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部的降雨也將轉趨明顯，整個西半部及東北部都有豪雨以上等級降雨發生的機率，東部及東南部由於背風沉降關係，有焚風發生機率；週六白天以後颱風雖然有機會逐漸遠離，但迎風面的中南部仍有局部大雨或豪雨發生機率；提醒大家，颱風路徑預報存在不確定性，往北、往南偏一些都會使各地的風雨有所不同，請多留意氣象局發布的最新預報資訊。

下週日至下週三（11日至14日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。

海況方面，本週北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

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