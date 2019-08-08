颱風利奇馬不斷增強 不排除增強為強颱

2019-08-08 00:14

〔中央社〕中度颱風利奇馬逼近台灣，氣象局預估未來仍有增強趨勢，甚至不排除增強為強烈颱風，尤其8日下半天跟9日一整天，影響最明顯。如果發布陸警，警戒區以台中以北、花蓮以北的機率最高。

根據中央氣象局觀測，颱風利奇馬7日晚間11時的中心位置在北緯21.8度，東經126.7度，即在台北的東南東方約640公里海面上，其中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。

氣象局指出，利奇馬以每小時13公里速度，向西北進行，預測8日晚間11時的中心位置在北緯 24.2 度，東經 124.6 度，即在台北的東南東方約 330 公里海面上。

氣象局說，根據最新資料顯示，利奇馬過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動。其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅，此颱風未來仍有增強且半徑有擴大的趨勢。

警戒區域為台灣北部海面、台灣東北部海面及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。

氣象局簡任技正謝明昌在颱風記者會中表示，預計利奇馬離台灣最近的時段會落在8日下半天跟9日一整天，強度部分不排除將會增強為強烈颱風，帶來的風雨也將會很明顯。

謝明昌說，預計8日下午過後，北部東北部會有豪雨等級，9日北部跟西半部地區會來到豪雨以上等級。

他指出，雖然預計10日後颱風會逐漸遠離台灣，但中南部受到迎鋒面影響，仍會有明顯雨勢。

至於陸上颱風警報何時會發布，謝明昌說，依照目前的路徑跟速度推估，明天清晨到上午有機會發布陸上颱風警報，警戒區以台中以北、花蓮以北的機率最高。

另外，花蓮縣政府災害應變中心已於今天晚間8時發布禁（限）制公告，劃定「花蓮縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區，海巡署東部分署第一二岸巡隊自晚間8時起逐次針對禁限制區域拉設封鎖線，防止民眾進入限制區域，以確保颱風侵襲期間民眾生命財產安全。也呼籲民眾於颱風來襲期間避免前往岸際逗留及觀浪，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅入管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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