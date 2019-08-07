10年前88風災痛失3子女 小林村夫妻生回2個兒子

2019-08-07 21:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕八八風災10年了，高雄甲仙小林村在莫拉克颱風中慘遭土石流滅村，村民陳振榮、鄭秀珍慟失老母親和3名子女，為了「把孩子生回來」歷經7次人工受孕、試管嬰兒和妊娠毒血症，終於成功生下雙胞胎兒子，快滿3歲了，陳振榮也抗癌成功，今年風災重建滿10年適逢父親節，夫妻今天帶兒子與村民回醫院感謝，並切蛋糕慶祝重生，抗癌成功的陳振榮說，兒子誕生帶來無限希望。

陳振榮夫婦在莫拉克颱風中失去15、14歲兒子和10歲女兒，萬念俱灰，歷經2次人工受孕和4次試管嬰兒失敗，陳振榮罹患大腸癌第3期都不放棄，最後在不孕症權威醫師李茂盛的協助下治療1年多，以第3代試管嬰兒療法，終於生下雙胞胎兒子慶君和慶旺，現在兒子2歲10個月了，健康可愛。

51歲的陳振榮與45歲的鄭秀珍說這是「心甘情願的堅持」高齡生子、帶小孩很辛苦，但是有子萬事足，陳振榮說，妻子照顧孩子，他則負事料理家、煮三餐，以前是一個個生，還有媽媽幫忙帶小孩，夫妻倆則上工農忙，現在一次帶2個孩子真得很不容易，但是陳振榮說，雙胞胎未出世前就像一顆石頭壓在心頭，現在有了兩寶，雖然辛苦，心情卻很輕鬆。

夫妻倆也說雙胞胎和前兩個兒子長相相似，長子臉圓、次子臉尖，大的個性溫和，小的較兇悍「真得很像孩子重回身邊！」現在還有一個胚胎仍冷凍儲存，是否生回來第3個小孩，陳振榮說，當然會想要第3個小孩也生回來，但要考慮妻子的身體，及兩人的能力。

小林村重建滿10年，災區五里埔新添10個新生命，除了陳振榮夫婦生下雙胞胎，翁姓村民在風災中失去妻子與兒孫，楊姓村民也失去丈夫與孩子，兩人互相扶持再婚，生了2名子女也要唸小學了，李茂盛說，小林村的重建再生，看到台灣人的團結與生命力，紀錄片導演羅興階也為小林村拍攝重建過程，今天也首度公開播出陳振榮夫婦求子的艱辛歷程。

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