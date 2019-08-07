溪州榮民工廠遭夷平 前鄉長轟文化局：只留大門有什麼意義

2019-08-07 22:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕擁有60年歷史的彰化縣溪州榮民工廠，2年前由溪州鄉公所提報申請文化資產，未料今年4月仍在列冊追蹤階段，就遭怪手夷平，引起社會譁然，彰化縣文化局6月文資審議結果，已拆32建築未達文資價值標準，4萬4千坪土地可自行使用，但未拆的大門與近百坪圍牆則具有時代意義，須列為歷史建築。提報人、前溪州鄉長黃盛祿表示，建築都拆光，只留大門有什麼意義，認為文化價值永遠不敵土地商業價值。

創建於1950年代的溪州榮民工廠曾是國民政府來台後安定中部地區榮民生活的工廠，1996年停工由彰化預鑄廠使用，直至2011年停用開始標售資產，由於廠區保留許多紅磚建築，是現今少見完整的工業聚落建築群，2017年6月溪州鄉公所提報申請文化資產，並列冊追蹤，該年10月仍由12位股東集資8億7千多萬元得標，今年3月怪手進駐拆除，直至4月才被發現，但廠區已夷為平地，只留下大門一面遺骸，文化局只得將殘垣斷瓦的現場列為「暫定古蹟」。

經文化局與文資委員會多次到場會勘，認為大門見證榮民工廠的時代意義，左右兩側各7米與20米圍牆材料取自當地濁水溪上的卵石，砌工為傳統作法，不易再現，為地方發展特色，6月通過決議列入「歷史建築」保留，7月劃定圍牆內5米，共約百坪面積為歷史建築範圍，而內部廠房則未達文資價值標準，由地主自行處理，爭議暫時落幕。

「都在演戲！」黃盛祿砲轟文化局，榮民工廠列冊在先，卻疏於管制追蹤，還放縱民眾投標，若沒靠山誰敢標，現在面對殘局，只好找一面殘垣當做歷史建築，佩服審議歷史建物的定義，他也說，溪州確定失去一個見證榮景歷史的建築了，文化價值永遠不敵土地商業價值。

文化局局長張雀芬表示遺憾卻也指出，列冊追蹤建物即使被強拆，也無罰責可罰，無母法可提告，導致執行上有困難，事發後文化局即行文文資局建議修法。

土地共有權人劉重華表示，榮民工廠列冊追蹤後一直沒有進入實質審議，因此決定先拆除未有建築執照的32棟建物，卻被通知列為「暫定古蹟」，感到錯愕，股東對於大門圍牆列為歷史建築沒有異議，並推派一人作為管理人，配合文化局妥善保存。

劉重華說，台灣面臨工業用地不足，園區佔地4萬4千坪，希望能出售或出租工業用地，讓合適工廠進駐，嚴禁汙染產業，已向彰化縣府尋求幫忙媒合。

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