國有便道淪「開心農場」 400公尺瓜棚行人超傻眼

2019-08-07 20:53

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區廣明一平面停車場旁有處700多公尺長的便道，連接廣明路與義民路，是地方往來通行的捷徑，但長期遭人佔用種菜，便道兩側雜草叢生，還有人棄置垃圾與報廢車輛，民眾擔心成藏污納垢處，希望政府介入處理。

國有財產署北區分署桃園辦事處指出，近期將派員到場稽查並清除垃圾，針對違規種菜民眾，原則上以勸離為主，屢勸不聽者，才會依行政院核定的租金率計收使用補償金，金額為申報地價的5％，追討年限以5年為期。

「便道一點都不方便！」廣興里民抱怨，當初政府留下通行空間，本是出於敦親睦鄰的好意，每天都會有2百人次通行，但有人貪圖方便，長期在通道兩側擺放種菜盆器、肥料袋與水桶，地瓜葉、小白菜等作物應有盡有，還有人搭起棚架種絲瓜，範圍綿延至少400公尺，過路兼逛菜園，實在令人哭笑不得。

市議員黃敬平表示，國有地淪「私人菜園」顯見市府未盡監督責任，實際走訪，所處可見積水容器、雜草叢生，除易孳生病媒蚊，也影響市容觀瞻，若市府要大開方便之門，建議可比照台北市推行「田園城市」，採申請制開放閒置公有地供種植，如此可增加市庫收入，何樂而不為。

除了「便道菜園」，各公所最近清查公園，也發現民眾佔用園內私種青菜、樹木，市府公園綠地科長姜志男表示，桃園有700多座公園，目前僅開放認養綠美化，並不得有收益或營利行為，認養單位未經許可，不得挖掘、變更原貌，違者將依法移除佔用物，呼籲民眾發揮公德心，共同維護公共場域。

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