堅持留在家鄉升學！賴金承指考上醫學系 創潮州高中紀錄

2019-08-07 20:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕3年前以5A++加上作文滿級分的賴金承，因為舅公潮州潮榮聯合診所院長梁應鐘的鼓勵，決定留在家鄉升學，當時志願只填一個「潮州高中」，3年來賴金承沒有補習，靠著上課勤做筆記與校方老師協助，學測拿下73級分，賴金承在校方鼓勵下，再接再厲力拚指考，最終以439.1分成為陽明醫學院自費生，也寫下潮州高中半世紀來首位應屆考上國立醫學系的紀錄。

賴金承在潮州高中3年除了課業成績優異，在運動項目及管樂社團都有亮眼表現，還曾在科展生物科中拿下第1名。

賴金承說，當初會考成績有許多明星學校可以選填，但因為家住潮州及家人鼓勵，因此就近就讀潮州高中，3年來特別感謝學校老師的付出，尤其班導師李廷輝還曾經為了讓同學有更多自習時間，親自捲袖到班級負責打掃的公共區域打掃，週末假日也陪著大家自習，特別感謝老師與學校的用心。

梁應鐘說，政府推動留在社區高中升學，但每當會考成績一公布，高分群仍對雄中、雄女、建中、北一女等明星學校趨之若鶩，他以「自身努力是首要關鍵」說服賴金承，而且潮州高中的師資、設備都很好，他自己是潮州子弟，因此希望透過賴金承的例子，鼓勵更多人留在家鄉升學。

潮州高中校長林榮洲說，賴金承入學時就立下「考醫學院」的目標，學校團隊傾囊相授，近年有學生陸續透過繁星、原住民名額考上醫學系，但潮州高中51年來從未有應屆畢業生透過指考考上國立醫學院，除了證明學生與教學團隊實力，也是留縣升學的典範。

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