醫病》63歲婦腿痠痛無力 竟是副甲狀腺腫瘤引起

2019-08-07 22:45

〔記者羅綺／台北報導〕63歲魏女士近5、6年出現腿部痠痛無力的症狀，導致走路「長短腳」，需仰賴枴杖行走，整日臥床昏睡，體重從62公斤降至46公斤，她多次求診骨科，並服用骨鬆藥物及接受膝蓋玻尿酸注射，也嘗試腳底按摩、氣功等民俗療法，但效果都不佳。

魏女士到國泰綜合醫院驗血及進行甲狀腺超音波後，才發現腿部痠痛問題其實是10多年前的副甲狀腺腫瘤（結節）復發導致高血鈣所引發。

國泰耳鼻喉科醫師王文弘指出，診察後發現魏女士復發的副甲狀腺增生已穿破氣管壁進入氣管腔內，因附近有支配聲帶的喉返神經，若再次手術，發生氣管破裂及喉返神經麻痺的風險相當高，因此評估後決定採用「超音波導引射頻消融手術」治療。

王文弘表示，「超音波導引射頻消融手術」是經由超音波導引，將消融針放到腫瘤裡面，藉由針尖所放出來的能量加熱，將腫瘤組織破壞，經消融過的甲狀腺腫瘤，之後會在腺體內慢慢被吸收，體積逐漸縮小、消失。手術過程僅約40分鐘，不需全身麻醉，傷口僅針孔般大小，且傷口不留疤。但目前該手術健保不給付，自費金額約5至7萬元。

魏女士術後隔日，副甲狀腺亢進問題獲得改善，血鈣也在術後6天從長期處於12-13 mg/dl恢復至正常的8.5-10 mg/dl，也沒有發生出血、聲帶麻痺或氣管破裂等併發症。

王文弘指出，原發性副甲狀腺功能亢進是內分泌異常疾病，發生率大約每十萬人中有25至30人，好發於50至60歲間，女性約為男性的3倍，尤其是停經後的婦女，但目前致病原因仍不清楚，多數病人無家族史。

副甲狀腺問題初期症狀不明顯，王文弘建議， 每一、兩年做健康檢查時，可經由超音波檢查，或檢驗如鈣、鉀離子等電解質，提早發現結節腫瘤、及早治療。

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