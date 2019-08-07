指考放榜 中一中「教官室常客」台大金榜題名

2019-08-07 21:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生張匯吾個性隨性、喜歡作自己，高一、高二不是常遲到、作業沒交就是穿拖鞋上學，三天兩頭要到教官室報到，更要做「愛校服務」以消除記點紀錄，高二下決心改變，今指考放榜，「教官室常客」一舉成台大金榜題名人。

張匯吾隨興作自己，加上住家離學校有不小距離，學校規定7點半前到校，他總是8點半過後才趕到，有時作業沒交，高二有次因下大雨，穿拖鞋上學，愛上透氣的舒適感，此後常穿拖鞋上學，全被作成生活常規「記點」，三天兩頭到教官室報到，因必須做「愛校服務」，以利消除記點。

「愛校服務」包括放學後協助整理校園及教師辦公室環境，因此晚回家，他只跟家人回報「留在學校看書」。

張匯吾高一、高二也隨興面對課業，全校800餘人，校排500多，直到高二下老師提點他「對自己負責」，讓他終於下定決心不再「向下沈淪」，以日為單位訂進度加強複習課本的基本觀念，再練寫題目找出不熟的地方，結果高二下的第3次段考，他就衝到校排120名的佳績。

高三從自然組轉組的他，原本功課持續進步，學測前的模擬考試更表現穩定，「自我感覺良好」下，學測考前太過鬆懈，結果考壞，只能再拚指考。

因指考已是最後升學機會，他刪手遊重新振作調整步調，每天5個考科平均複習，精讀課本，力求搞懂觀念，並堅持到底，終於順利考出佳績，成為台大工商管理系新鮮人。

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