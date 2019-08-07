抽8萬元純金媽祖！ 北港馬拉松8/8開放報名

2019-08-07 17:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港媽祖盃全國馬拉松今年12月28日起跑，明天（8日）上午12點起開放報名，有烤雞及北港在地美食豐富補給，還有市價8萬元純金媽祖摸彩大獎，歡迎共襄盛舉。

北港馬拉松主辦單位王冠文說，這次北港媽祖盃全國馬拉松分為42KM全馬組、21KM半馬組、10KM挑戰組、5KM休閒組，新增北港繪星組，選手可與親子同樂彩繪燈籠，於當天懸掛會場，點綴北港馬拉松豐富繽紛的「燈」彩。主辦單位今天舉辦賽前記者會，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義等人都到場，號召熱愛馬拉松的跑友來北港鎮跑健康、吃美食、拜媽祖。

王冠文說，今年參賽伴手禮有北港日興堂大餅、野菽家營養棒、泰山霸虎BUFF及福袋等豐富好禮，北港朝天宮將再度提供純金媽祖等摸彩大獎，及周邊多樣互動式遊戲，明天中午12點起開放報名，將分10個階段抽獎送好禮，歡迎大家在豬年最後一星期，一起歡度迎接鼠年。民眾可上網搜尋「2019北港媽祖盃全國馬拉松」，或連結https://reurl.cc/dEGyD報名。

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