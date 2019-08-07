板中指考成績再創高峰 22人錄取台大

2019-08-07 16:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕大學指定科目考試今天放榜，新北市立板橋高中再創佳績，今年共有22人錄取台灣大學，總計考取台大、清大、交大、成大、政大共94名，比去年的79名表現亮眼。

板橋高中表示，錄取頂尖大學的畢業生比例約占全體考生近3成，考取國立大學及市立大學的比例近5成，錄取醫學相關科系，包含護理、物治、職治、呼吸治療等共58名，較去年36名成長許多。

板中畢業生沈旻儀3年前選擇就近就讀板橋高中，今年錄取台大法律系法學組。她平時對勞動人權、消者權益等議題相當關心，因為法律貼近生活，未來希望能進一步探究法律的殿堂，成為一位優秀的法官或律師。

沈旻儀說，課餘她喜歡與同學一起打排球紓壓，曾參加排球社舉辦的「零食盃排球比賽」獲得第1名，也喜愛繪畫與設計，今年學校的畢業紀念冊封面，即出自沈旻儀的巧手。

沈旻儀表示，學測有些失常，只考出51級分，在導師李欣嚴的鼓勵下，決定再戰指考，最後1個月選擇到校自習全力衝刺，最後每1科都超越頂標。

沈旻儀說，她善於整理筆記、抓取重點，每一科都有獨家的「武功祕笈」，於考前不斷翻閱、勤做題目，因此考出超出預期的好成績。她勉勵學弟妹，「如果學測考不好，不要害怕指考，指考沒有想像這麼難！」

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